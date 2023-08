Die Liste der Sommertheater ist lang. Auch in Linz wird gespielt – am Pöstlingberg.

Im Sommer sind die Theater geschlossen. Die Schauspieler machen Urlaub, erarbeiten sich neue Rollen und laden, wie es so schön heißt, ihre Batterien wieder auf. Doch die Sommer sind nicht theaterlos. Nie wird so viel und an so vielen Orten Theater gespielt wie im Sommer. Die Sommertheater boomen.