Sind wir noch normal?

Auch Bundespräsident Van der Bellen beteiligte sich an der Normal-Debatte: "War Mozart normal? Na sicher nicht!"

Es könnte das Normalste in der Welt sein: das Wörtchen "normal". Wir kennen das Normalbenzin, das allerdings heutzutage fast ganz von den Tankstellen verschwunden ist. Wir sprechen vom "Otto Normalverbraucher", reden von "normalen Umständen", wünschen uns "normale Zeiten" und rechnen mit der statistischen oder gaußschen "Normalverteilung", die nicht nur in der Natur, sondern auch in der Wahl- und Meinungsforschung allgegenwärtig ist.