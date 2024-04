Reich und Arm

Der österreichische Armutsbericht, den der Sozialminister jüngst präsentiert hat, nennt zwar wesentlich höhere Zahlen: Nicht zwei Prozent der Bevölkerung, sondern 14,8 Prozent seien "armutsgefährdet". Diese Prozentzahl ist seit langer Zeit nahezu unverändert und wird sich auch nicht so leicht ändern, weil sie sich am sogenannten Medianeinkommen orientiert: Wer weniger als 60 Prozent dessen hat, was alle anderen haben, ist armutsbedroht.