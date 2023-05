Komm, Schöpfer Geist!

Das deutsche Wort "Geist" ebenso wie das lateinische "spiritus" und das englische "spirit", aber auch das hebräische "rûah" und das arabische "ruh", die alle, ob Bibel oder Koran, den Geist Gottes und des Menschen meinen, leiten sich von Wörtern für Atem und Wind her. Gott der Herr blies Adam den lebendigen Odem in seine Nase, heißt es in der Schöpfungsgeschichte. Der menschliche Geist hat eine ungeahnte Entwicklung genommen.