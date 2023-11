Wir ertrinken im Hass. Da geht es nicht um die vielen Einzelfälle und Hassausbrüche, die wir täglich aus den Nachrichten erfahren: in der Nachbarschaft, in Betrieben, auch in den Familien. Geschichtsmächtig und wirklich blutig ist der kollektive Hass. Der Hass gegen die "da oben", gegen die Kapitalisten und Mächtigen, oder gegen die "ganz unten", gegen Sandler und Obdachlose.