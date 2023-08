Vor meinem väterlichen Geburtshause, dicht neben der Eingangstür in dasselbe, liegt ein großer achteckiger Stein von der Gestalt eines sehr in die Länge gezogenen Würfels. Seine Seitenflächen sind roh ausgehauen, seine obere Fläche aber ist von dem vielen Sitzen so fein und glatt geworden, als wäre sie mit der kunstreichsten Glasur überzogen ..." So beginnt Adalbert Stifter, der dem Böhmerwald und dem Mühlviertler Granitland die schönsten Sätze geschenkt hat, seine mit "Granit" betitelte