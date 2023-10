Glaub an dieses Österreich

In einer Zeit überbordender Fake-News und von allen Seiten einströmender politischer, wirtschaftlicher und kultureller Propagandabotschaften fällt es zunehmend schwerer, noch an irgendetwas zu glauben. Das liegt natürlich auch an der Mehrdeutigkeit des Wortes "Glauben", das zwischen festem oder vielleicht auch blindem Vertrauen in etwas und schlichtem Nichtwissen über etwas schwankt. Auch die Wissenschaft, die sich so gerne als Feind des Glaubens wähnt, kommt ohne dieses "Glauben" nicht aus.