Gelebte Volkskultur

Eine neue Volksvertretung ist gewählt. Auch in der Volkskultur wurde gewählt. Christine Huber ist die neue Präsidentin des oberösterreichischen Forums Volkskultur. In ihrem Lehramtsberuf und in der Schulverwaltung frisch pensioniert, war sie schon bisher der Volkskultur eng verbunden: in der Landjugend, im Volkstanzen, in den Goldhaubengruppen und im Stelzhamerbund, zuletzt als Vizepräsidentin des Forums Volkskultur.