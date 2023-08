Fußballfestungen: Mögen sie nicht zu Ruinen werden

Linz hat mit einem Schlag wieder zwei Fußballmannschaften in der obersten Liga, den Linzer Athletik-Sport-Klub LASK – er spielt in schwarz-weißen Dressen – und den FC Blau-Weiß, den symbolischen Nachfolger des ehemals roten SK Voest, der jetzt in blau-weißen Dressen antritt. Linz hat mit einem Schlag auch zwei neue Stadien, eines oben am Berg in nobler Lage und eines unten am Donauufer in noch noblerer Lage, und jedes mit etwa dreißig Millionen Euro Steuergeld gefördert.