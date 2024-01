Die Signale der Zeit

The same procedure as every year." Seit sechzig Jahren unterhält uns der ORF zum Jahreswechsel mit dem im englischen Sprachraum weitgehend unbekannten Alkohol-Exzess "Dinner for One". Jedes Jahr läuft auch dieselbe Neujahrs-Prozedur: Böller, Pummerin, Donauwalzer, Neujahrskonzert und am Ende der Radetzkymarsch, der im Jahr 1848 als Abgesang auf eine militärische Niederlage und als Feigenblatt für die Unterdrückung der aufkeimenden Demokratie komponiert worden war.