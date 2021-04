Die Karwoche ist die turbulenteste Zeit des Kirchenjahrs. Am Palmsonntag herrscht noch Jubel und Trubel. Dann wird es immer ruhiger. Am Montag und Dienstag wird noch politisches Kleingeld getauscht. Am "krummen Mittwoch" wurde früher mancherorts das Fasten "ausgeläutet" oder "totgeläutet". Es gab drastische Bräuche, etwa eine Katze vom Kirchturm zu werfen, um so der Fastenzeit symbolisch "den Hals zu brechen".