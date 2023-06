Die heilige Junia

Eigentlich wissen wir von dieser Heiligen nicht mehr als einen Gruß, den ihr der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer ausrichten lässt: "Grüßt Andronikus und Junia, die zu meinem Volk gehören und mit mir zusammen im Gefängnis waren; sie ragen heraus unter den Aposteln und haben sich schon vor mir zu Christus bekannt", lautet der entsprechende Satz in der 2016 publizierten neue Einheitsübersetzung des Briefs an die Römer.