Der letzte Wolf

Vom Wolf ist jetzt wieder viel die Rede. Auch in dem unter dem rührigen Obmann des Museumvereins und ehemaligen Bundesratspräsidenten Gottfried Kneifel völlig neu gestalteten und spektakulär inszenierten Stadtmuseum Enns hat eine "Wolfsgeschichte" einen wichtigen Platz erhalten. Man erfährt die Geschichte vom letzten Wolf, der in Oberösterreich erlegt wurde, oder zumindest von einem der letzten Wölfe – denn so genau weiß man das ja nicht.