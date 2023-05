Der Kuckuck ruft

Der Kuckuck ist da, trotz des unüblich schlechten Wetters. Wenn man ihn zum ersten Mal hört, sollte man möglichst ein paar Münzen im Beutel haben, sagt einem eine fromme Volksmeinung: So viel Geld, wie du dann bei dir hast, wirst du das ganze Jahr über haben. Auch wenn das meistens nicht viel ist und der Kuckuck kein Wundertäter ist, so weckt sein Rufen doch Lebensgefühle: "Kuckuck, Kuckuck, sag’ mir doch, wie viel Jahre hab’ ich noch?" So viele Rufe, so viele Lebensjahre.