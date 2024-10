Der Kreuzweg von Schenkenfelden

Auf einer Reise in das südliche Ungarn habe ich mich wieder einmal an Freiherr von Harruckern und den stimmungsvollen Kreuzweg in Schenkenfelden erinnert, der vom Markt hinauf zur Kalvarienbergkirche auf dem Thierberg führt. In den Jahren 1711 und 1712 wurde die kleine achteckige Kirche von dem Linzer Barockbaumeister Johann Michael Prunner errichtet. 1740 kam auch der Kreuzweg mit den quadratischen Stationskapellen und den etwa ein Meter großen Leidensgruppen dazu.