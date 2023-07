Der fidele Bauer in der Volkskultur

Leo Falls bekannteste Operette ist heuer auf der Bühne des Stadttheaters Bad Hall in einer sehr vergnüglichen und gelungenen Inszenierung zu sehen und zu hören. "Der fidele Bauer" ist neben dem "Weißen Rössl" von Ralph Benatzky die Operette mit dem direktesten Bezug zu Oberösterreich und seiner Volks- und Sommerfrischenkultur. Der Schauplatz des ersten Aktes ist das Dorf Oberwang bei Mondsee, das in der Bad Haller Fassung von 2023 in den alten Wallfahrtsort Adlwang verlegt wurde.