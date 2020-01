Das Ende der Raunächte

Die Raunächte oder Rauhnächte sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Nach der Rechtschreibreform darf man ja nicht einmal mehr "Rauhnächte" schreiben. Rau, mit ordentlich viel Schnee und mit grimmiger Kälte ist es in den zwölf Nächten zwischen Weihnachten und Dreikönig ohnehin nicht mehr. Und vom Rauch oder dem Räuchern will erst recht niemand mehr etwas wissen, seit die Klimadebatte zum alles beherrschenden Thema geworden ist und der Rauch nur unnötiges CO2 produziert. Nur der Wind kann manchmal noch recht ordentlich über die Felder und durch die Straßen pfeifen.

Es ist nicht recht klar, woher der Begriff kommt, ob von der rauen Witterung zu dieser Jahreszeit oder vom Räuchern, das in den drei wichtigsten dieser zwölf Nächte früher üblich war, zu Weihnachten, zu Neujahr und zu Dreikönig. In Norddeutschland ist ohnehin eher die Bezeichnung "Zwölften" üblich. Denn die Raunächte umfassen die zwölf Tage und Nächte zwischen dem 25. Dezember, dem Christtag, und dem 6. Jänner, der in den orthodoxen Kirchen als der eigentliche Weihnachtstag gefeiert wird. Erst Papst Innozenz XII. hat im Jahr 1691 den 1. Januar als offiziellen Jahresbeginn festgelegt. Vorher war es entweder der 6. Jänner oder der 25. Dezember.

Die ältesten Traditionen hingegen feierten das Neue Jahr im Frühling, was unsere Monatsnamen von September bis Dezember ja wortdeutlich sagen. Und auch im Wort "Jahr" steckt eine indogermanische Wurzel, die Frühling bedeutet. Unser Kalenderjahr bestimmt sich nach der Sonne. Doch wir unterteilen das Jahr nach dem Mond in Monate und Wochen. Zwischen einem Mondjahr und einem Sonnenjahr bleibt aber eine Differenz von zwölf Tagen. Die zwölf Raunächte sind das brauchtumsmäßige Überbleibsel dieser astronomisch bedingten Differenz.

Man versucht die bösen Geister zu vertreiben, indem man das Haus ausräuchert und Lärm macht, was aber viel eher den guten Geistern auf die Nerven geht als den bösen. Man schenkt sich Glücksbringer. Man will die Zukunft wissen. Man feiert viel in diesen zwölf Tagen und Nächten. Es sind "feiste" Tage, mit fetten Speisen und viel Fleisch. Daher hat man auch einen Sauschädel, den man anschneiden und verspeisen kann.

Und die Kirche hat diese Zeit mit Feiertagen vollgepflastert: Heiliger Abend, Weihnachten, Stefani, Johannes, Unschuldige Kinder, Silvester, Beschneidung des Herrn, Erscheinung des Herrn. Staatlich geboten sind nur mehr wenige davon. Aber heuer machte der Kalender den Berufstätigen ein recht freundliches Geschenk. Es blieben kaum Werktage zwischen den vielen Feiertagen. Man feiert einfach zwölf Tage durch. Irgendwann beginnt wieder der raue Alltag: für die Schulen, für die Wirtschaft, für die Politik. Aber keine Angst. In Wahrheit beginnt der Fasching.

Roman Sandgruber ist emeritierter Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz.

