Das Du-Wort

"Zahlst Du mit Karte oder bar?", fragte Bundeskanzler Karl Nehammer unlängst in einem pathetischen Video alle Österreicherinnen und Österreicher. "Ich will, dass Du genau das auch in Zukunft selbst entscheiden kannst." Offenbar wollte er damit Volksnähe demonstrieren. Es hat sich in jüngster Zeit eingebürgert, dass die Parteien ihre Wähler mit dem Du einzufangen versuchen. Sicher: Das Du baut Distanzen ab. Aber es kann auch sehr distanzlos wirken. Und ernst gemeint ist es sowieso selten.