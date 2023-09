Das Bargeld

Man diskutiert über die Aufnahme des Bargelds in die Verfassung. Vor zwanzig Jahren diskutierte man auch über Gott in der Verfassung, recht unterschiedliche europäische und außereuropäische Staaten haben einen Gottesbezug in ihren Verfassungen: Deutschland, mehrere andere EU-Staaten, aber auch der Iran, Pakistan oder Algerien, und seit 2020 auch Russland. Auch Österreich hat zwischen 1934 und 1938 damit seine Erfahrungen gemacht. Jetzt soll das Geld in die Verfassung.