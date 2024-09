Backe, backe Kuchen

Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen", heißt es in einem früher sehr bekannten Kinderlied. Bundeskanzler Karl Nehammer verspricht in seinem Sommerinterview, besonders große Kuchen zu backen, um mehr verteilen zu können. Aber es fehlen ihm nicht nur die Rezepte, sondern auch die Zutaten. Vor allem fehlt ihm ein Wunderbackpulver, das den Kuchen entsprechend aufgehen lassen würde. Doch solche Treibmittel erzeugen bekanntlich viel Luft.