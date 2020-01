Herr "Normal" wird Präsident von Eike-Clemens Kullmann

Sein meistverwendetes Wort im Wahlkampf war "normal". Jetzt wird Herr "Normal" Zoran Milanovic Präsident im derzeitigen EU-Vorsitzland Kroatien. Mit 52,7 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen gewann der Sozialdemokrat am Sonntag die Stichwahl gegen Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic von der national-konservativen Regierungspartei HDZ. Sie war eigentlich als Favoritin in die Wahlkampagne gestartet, in der sie starke Unterstützung von "ihrem" Premier Andrej Plenkovic bekommen hatte.

Der Jurist Milanovic versprach in seiner Dankesrede, ein "Präsident mit Charakter" zu sein, ein "zeitgemäßer Patriot", also eine Mischung aus Tradition und Modernität. Der 53-Jährige tritt zudem für eine "grüne statt eine graue Wirtschaft" ein und will gegen die Verjährung von Korruptionsfällen angehen. Milanovic – und das ist im politisch zutiefst gespaltenen Kroatien alles andere als selbstverständlich – bedankte sich auch bei seinen Gegnern. Er wolle ein Präsident aller sein, der Staatschef der Kroaten sowie der Angehörigen ethnischer Minderheiten, ein Präsident der Einheit in der Vielfalt.

Die Möglichkeiten des Staatsoberhauptes, Gräben zu überwinden, sind allerdings begrenzt. Der Präsident ist zwar direkt gewählt, was dem Amt eine starke demokratische Legitimation verleiht, er hat aber laut Verfassung nur sehr wenige operative Befugnisse. Der Staatschef ist nominell Oberbefehlshaber im Krieg, er kann Generäle oder Botschafter ernennen oder absetzen. Und zusammen mit dem Premierminister kontrolliert er die Geheimdienste. Außerdem sind für ihn gewisse Eigeninitiativen in der Außenpolitik möglich.

Milanovic, er war von Dezember 2011 bis Jänner 2016 Regierungschef, weiß, dass das nicht viel ist. Und er hat schon angekündigt, diese engen Grenzen des Amtes nicht mutwillig erweitern zu wollen. Ungeachtet dessen dürfte sein Sieg allerdings seiner Partei zugutekommen. Darüber hinaus könnte er die Richtungskämpfe in der regierenden HDZ vor den in der zweiten Jahreshälfte geplanten Parlamentswahlen noch weiter verstärken.