Gesundheit braucht mehr Europa

Die aktuellen Coronavirus-Fallzahlen beherrschten in den vergangenen Monaten tagtäglich die Schlagzeilen. Sie stiegen so rapide, dass niemand am Ernst der Lage zweifeln konnte. Zahlen sagen manchmal mehr als Worte, doch wir sollten niemals vergessen, dass hinter den Zahlen Menschen mit persönlichen Geschichten stehen. Niemand ist von der Coronavirus-Krise ganz verschont geblieben. Covid-19 hat uns weltweit vor größere Herausforderungen gestellt als jede andere Gesundheitskrise in jüngerer Zeit. Dieses Virus hat uns deutlich vor Augen geführt, welchen Stellenwert die Gesundheit für unser Leben, unsere Volkswirtschaften und unsere Gesellschaft hat. Die Pandemie ist zwar noch lange nicht vorbei, doch allmählich richten wir den Blick auf die neue Normalität, die vor uns liegt. Selbst die größten Herausforderungen bergen eine Chance. Europa wird aus dieser Krise lernen, so wie es das immer schon getan hat. Unsere Antwort ist das Gesundheitsprogramm EU4Health, mit dem wir ein neues Kapitel in der EU-Gesundheitspolitik aufschlagen. Wir erhöhen den Schutz der Europäerinnen und Europäer vor künftigen Gesundheitskrisen und verbessern ihre Gesundheitsversorgung. Es ist das ambitionierteste Gesundheitsprogramm, das die EU je präsentiert hat, mit einer Mittelaufstockung um sage und schreibe 2000 % und dem klaren Ziel, die Gesundheit zu einer der obersten Prioritäten der EU zu machen. So sieht eine mutige und ehrgeizige EU aus, die über Covid-19 hinaus Weitblick beweist. Die Zahlen – 9,4 Milliarden Euro für 2021 bis 2027 – sprechen für sich. Wenn wir etwas aus der Corona-Pandemie gelernt haben, dann, dass es Zeit ist für einen Paradigmenwechsel: Wir müssen Gesundheit neu betrachten und mehr in sie investieren. Zum ersten Mal wird die EU in der Lage sein, Reserven an medizinischem Material und Personal – etwa fliegende Ärzteteams – aufzubauen. Sie können in Krisenzeiten genau dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Wir wollen erreichen, dass wir jederzeit über notwendige Schutzausrüstungen, Arzneimittel und Medizingeräte verfügen. Covid-19 hat uns gezeigt, dass Europa der Gesundheit einen höheren Stellenwert beimessen und besser auf unvorhergesehene Bedrohungen reagieren können muss. Doch das neue Programm ist nicht nur eine Antwort auf die Pandemie. EU4Health wird auch dazu beitragen, den europäischen Plan zur Krebsbekämpfung umzusetzen und eine ehrgeizige Arzneimittelstrategie zu verwirklichen. Weiteres Ziel ist es, Menschen mit seltenen Krankheiten und psychischen Problemen zu unterstützen und die Herausforderungen im Zusammenhang mit Impfungen und Antibiotikaresistenzen zu bewältigen. Aus dieser Pandemie haben wir gelernt, dass wir uns ins eigene Fleisch schneiden, wenn jeder nur an sich selbst denkt. Solidarität rettet Leben. Die Gesundheitsversorgung ist und bleibt eine Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Aber die Bürger wollen, dass die EU eine Führungsrolle übernimmt. Das wird sie tun.

Stella Kyriakides ist EU-GesundheitsKommissarin.

