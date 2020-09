Täglich um 8:55 Uhr bringen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief auf den neusten Stand, mit Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen.

Guten Morgen!Schaffen wir klare Verhältnisse: Ich habe Alexander Zverev im Finale der US Open in keiner Sekunde die Daumen gehalten. Man wird einwenden, dies sei nicht erwähnenswert, sondern selbstverständlich, schließlich hieß sein Gegner Dominic Thiem, da kann man als Österreicher, noch dazu gegen einen Deutschen, gar nicht aus. Doch hatte mich Zverev bereits in der Nacht auf Samstag entscheidend gegen sich aufgebracht, als er gegen den Spanier