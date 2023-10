So etwas Infames würde ich natürlich niemals behaupten, muss aber gestehen, dass mich Wels’ gute Bahnanbindung schwer beeindruckt. Ob ein Geschäftstreffen in Salzburg, ein Wanderausflug ins Salzkammergut oder ein Arzttermin in Wien – von Wels aus bin ich überall schnell. Und dank Klima-Ticket ganz ohne zusätzliche Kosten.