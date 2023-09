Kunst und Kirche

Als ich mich während meines Au-pair-Aufenthalts in England ein bisschen, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, "lost" fühlte, weil die Gastfamilie nicht besonders freundlich und ich selbst erst achtzehn Jahre alt war, empfahlen mir meine Eltern, in die Kirche zu gehen. Nicht unbedingt aus religiösen Gründen. Aber sie sagten, dass da Leute wären, die nett zu mir sein mussten, schon allein ihres Glaubens wegen.