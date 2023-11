Ein Hoch auf die Hochkultur

Wenn man in Wien lebt, kann man sich wahrlich nicht über einen Mangel an Hochkultur beschweren. Es ist sogar eher das Gegenteil der Fall. Als kulturinteressierter Mensch müsste man eigentlich jeden Abend in einem Konzert oder im Theater verbringen und die Nachmittage gleich mit dazu, das Angebot wäre da. Aber das geht natürlich nicht.