Wetterfest

Das Wetter. Wie wird es? Warum war es nicht so, wie es hieß, dass es werden wird? Warum ist es so warm? Warum ist es so kalt? Warum bläst der Wind? Warum regnet es nicht? Das Wetter. Ein unerschöpfliches Thema, um auch ganz grundsätzliche Fragen zu stellen. Warum ist es nicht mehr so, wie es früher einmal war? Seinerzeit, als man sich noch sicher sein durfte, dass es im Winter Schnee gibt und die Sommerhitze noch nicht zum Davonlaufen war, weil sie sich auch mit knapp 30 Grad zufriedengab? Das