Überdimensional ist riesig groß, überkorrekt ist extra vorsichtig in der Wahl der sprachlichen Mittel und überlegen wäre manchmal nicht so schlecht, bevor man eines der unsäglichen vielen „Über-Worte“ strapaziert. Wobei überlegen ja nicht nur nachdenken, sondern auch besser zu sein als die anderen bedeutet. Wer also überlegen ein Skirennen gewonnen hat, sollte mehr Vorsprung haben als ein paar Hundertstel.