Sprachfehler

Es war aber nur die "BeSt" gemeint, wie man die Bildungsmesse für junge Menschen nennt, die offenbar danach trachtet, die Besten zu finden, wobei die Zeiten schon längst so sind, dass man sich freuen kann, wenn man überhaupt jemanden findet, der bereit ist, einen Beruf auszuüben. Von Berufung will eh keiner mehr reden.