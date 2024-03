"Spaziergänger"-Kolumne: Bewertet

Da mittlerweile aber so viele diese Öffentlichkeit in den sozialen Medien suchen, muss auch jeder scheinbare Normalo auf das Urteil der Masse gefasst sein. So denn die Masse überhaupt groß von einem Notiz nimmt. Bewertet zu werden, mag der Eitelkeit schmeicheln, vorausgesetzt, die Zeichen sind positiv gemeint. Schnell verkehrt sich das aber ins Gegenteil, wenn einem der raue Wind der Neidigen oder Missgünstigen ins Gesicht bläst.