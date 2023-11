Kundenservice

So konnte man Lob wie auch Kritik direkt an jemanden adressieren, der vom Fach war, und man konnte sich sicher sein, dass das Thema zumindest in einem Kreis innerhalb der Post angesprochen wurde. Wenn man heute der Post bzw. den Verantwortlichen etwas sagen möchte, findet man keine persönlichen Ansprechpartner mehr, die man direkt erreichen kann. Natürlich gibt es eine Hotline, aber für die braucht man Zeit und Nerven. Damit aber rasch eine Lösung für Betroffene gefunden wird, sei man rund um