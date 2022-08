Heiße Zeiten

Gut und schön, werden die sagen, die es erlebt haben. Die Hitze war früher nämlich nicht so heiß wie heute. Da waren im Juli und August 30 Grad das Maximum, und da begann das Tiroler Nussöl mit Schutzfaktor 6 schon in der Flasche zu brodeln. Ja, dieses Öl, das damals groß in Mode war, hieß nicht nur so, sondern roch auch so. Nach Nuss. Und Faktor 6 war viel (gefühlter) Schutz bei gleichzeitiger Garantie auf Tiefenbräune.