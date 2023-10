Buchhandlungen sind voll mit Ratgebern zum Gedächtnistraining, bei denen wie am Fließband Eselsbrücken gebaut werden, über die wir Esel taumeln. Nirgends ist das schlaue Buch „Wie man sich am besten nichts merkt“ aufzutreiben. Es ist im Grunde bizarr, das Vergessen zu loben, auch weil es so eine schreckliche Krankheit wie Alzheimer gibt. Dennoch pochen Psychologen darauf, dass mit das Großartigste an unserem Gedächtnis die Fähigkeit sei, Gespeichertes zu löschen, um Platz für Neues