Wenn’s schnell gehen muss: Spinatfrittata

Da musst schon a bissl früher aufstehen", sagt die Gemüsehändlerin des Vertrauens und lacht. Es war elf Uhr, vergangenen Samstag am Südbahnhofmarkt. Ich wollte frischen Spinat kaufen – anscheinend wie viele andere auch. Wieso gerade Spinat? Am Nachmittag kündigten sich Freunde an, ich hatte wenig Zeit zum Vorbereiten, und wenn es schnell gehen muss und köstlich schmecken soll, dann ist Frittata der Joker. Die italienische Version unseres Omelettes wird im Ofen gebacken und schmeckt kalt