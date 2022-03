Vogelgezwitscher, die ersten warmen Sonnenstrahlen und die Knospen des Pfirsichbaums erinnern mich jedoch, dass es Zeit wäre, mit der Arbeit in der Natur zu beginnen. Also raus aus der Winterstarre und das Verwöhnprogramm starten: Frischluft tanken, Frühlingskräuter ernten und auf das erste Gemüse warten. In diesen Tagen beneide ich die Italiener. Die befinden sich in der Artischocken-Saison und genießen die Früchte der Herbstarbeit. In Österreich würden Artischocken den Frost nicht überleben.