Manchmal möchte ich einfach nur dasitzen und abschalten. Nur nicht zu viel reden – an nichts denken. Weder an die gut gemeinten Vorsätze im neuen Jahr noch an bevorstehende Arbeitstermine, die mit einer Zuverlässigkeit im Hinterkopf anklopfen. In diesen Phasen erweist sich Krenfleisch als Glücksbote.