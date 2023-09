Pilzköpfe, aber nicht die aus Liverpool

Fußball und Wald. Beides prägte mich. Das UEFA-Cup-Spiel LASK gegen Inter Mailand (1:0 durch ein Tor von Hansi Gröss, Anmerkung) feierte ich genauso leidenschaftlich wie jeden gefundenen Pilz. Freilich ist ein aufgeheiztes Spiel im ASK-Sektor nicht mit einem entspannenden Waldspaziergang zu vergleichen. Das eine erdet, das andere lässt mich manchmal in die Luft gehen, wenn ich an Fehlpfiffe und einen sogenannten Hundskick denke. Aber Endorphine werden so oder so aus meinem Körper rausgeballert.