Wenn mir das Leben Zitronen gibt, mach ich Pasta al Limone daraus. Es gibt nur wenige Gerichte, die mich in Sekundenschnelle gedanklich an die Amalfiküste in Italien reisen lassen – und fast genauso schnell zubereitet werden können. Maximal 15 Minuten dauert es, und eine dampfende Schüssel aromatischer Spaghetti steht vor Ihnen.