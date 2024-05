Pariser Schnitzel: Genuss seit 1889

Manche Gerichte werfen gekonnt ihren sensorischen Anker bei mir aus. Im Kopf und in der Seele. Ich vergesse die Speisen einfach nicht. Sowohl die Zubereitung als auch das Restaurant sind mir vertraut wie das Meer einem Seemann. Pariser Schnitzel ist so ein klassischer Gedächtnishaken, den ich das erste Mal vor gefühlt 40 Jahren gegessen habe und seitdem nur noch ganz selten in Karten entdecke. Wahrscheinlich ist das Gericht in den Tiefen der globalisierten Speisen untergangen und es gibt keinen