Klare Alternative zur Kürbiscremesuppe

Zweitens langweile ich mich gerne einmal, wenn ich "Cremesuppe" in den Speisekarten lese. Aktuell beginnt wieder die kreativlose Zeit, wo Gemüse gekocht, püriert und am Ende mit Milchkannen von Schlagobers vermischt wird. Es ist eine Steigerung möglich. Nämlich, wenn diese barocken Cremesuppen mit einem ordentlichen Gupf Schlagobers gekrönt werden. Bärlauch im Frühling und aktuell Kürbisse in allen Varianten eignen sich besonders.