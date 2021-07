Das Internet ist dabei ein verlässlicher Partner und wirft ein Auge darauf, dass ich mich perfekt, ausgestattet wie ein Küchenstudio, durchs Leben brutzeln kann. Einmal gegoogelt und schon verführen weitere Anzeigen zu dem, was mit den Kochtöpfen, der Kaffeemaschine und dem Messerset harmoniert. Apropos Messer. Je mehr ich über scheinbar überlebensnotwendige Dinge nachdenke, desto mehr komme ich drauf, was ich eigentlich nicht wirklich benötige: ein Bataillon an Messern zum Beispiel.