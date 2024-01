Germknödel aus den USA

In der Kulinarik verhält es sich ähnlich. Manche Gerichte laufen im Duett zur Perfektion auf. Speziell Germknödel und Powidl im Winter knipsen den Glücksschalter bei Skifahrern an. Sobald der flaumige Germgupf mit dunkelblauer Pracht vor ihnen steht und stückweise hingebungsvoll in flüssige Butter getaucht wird, hört man zufriedenes Seufzen – fast so wie bei einer Romanze im Film.