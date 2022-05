Diese Woche war es so weit: Nach einem gepflegten Fußballspiel eröffnete ich meine persönliche Essigwurstsaison. Aufmerksame Leser wissen: Die beginnt gleichzeitig mit der Öffnung der Gastgärten. Wenn eine Knacker andächtig in feine Radeln geschnitten (manche Essigwurstexperten sprechen von 50 Scheiben) und mit heimischem Öl und reichlich Apfelessig sowie ganz zart geschnittenen Zwiebelringen garniert wird, dann ist für mich die kulinarische Welt in Ordnung.