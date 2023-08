Essen, das glücklich macht

Eine Aussage, der ich mich sofort vollinhaltlich anschließen konnte. Nudeln schmecken wunderbar, sind in zig verschiedenen Ausführungen erhältlich. Schon in österreichischen Supermarktregalen beeindruckt die Formen- und Farbenvielfalt, in Italien zeigt sie sich meistens als schier überwältigend. Auch was ernährungstechnische Besonderheiten betrifft, sind Nudelproduzenten auf alles vorbereitet. Ohne Ei oder ohne Weizenmehl – in jedem stinknormalen Supermarktregal wird man da fündig.