Eine Oma, viele Geheimnisse

Bei meiner sowieso, denn die ist ein Kochprofi, der mich in diversen Notsituationen ("Hilfe! Mein Blaukraut schmeckt nach nichts und die Gäste kommen in einer halben Stunde!") stets rettet – aus dem Stegreif und ganz ohne Internet. Die Fotos, als ich als kleines Kind in der leeren Abwasch saß und von ihr als Mini-Assistentin mit Schokolade gefüttert wurde, habe ich so ähnlich schon in vielen anderen Fotoalben von anderen Familien gesehen. Ob die Begeisterung für das Essen der Oma daraus