Ein bei uns unbekanntes Erdäpfelgericht

Kein Lebensmittel lässt sich derart vielfältig zubereiten und streichelt meine Seele wie Kartoffeln. Püriert, gebraten – oder gekocht und mit Salz und Butter serviert. Ein unverzichtbarer Traum. Da sie gesund, günstig und in Bioqualität beim Bauern ums Eck zu kaufen sind, verleihe ich ihnen das Prädikat "besonders wertvoll".

Die Geschichte der Knolle reicht wahrscheinlich 10.000 Jahre zurück. In atemberaubenden Höhenlagen der Anden war sie als Grundnahrungsmittel für die Inka notwendig, da Getreide auf über 4500 Metern nicht gedeihen konnte. Mitte des 16. Jahrhunderts kam sie nach Europa, benötigte allerdings noch zwei Jahrhunderte, bis sie ihren kulinarischen Siegeszug antrat. Zu verdanken ist dies auch dem französischen Pharmazeuten und Agronomen Antoine Augustin Parmentier (1737–1813), der mit seinen Schriften über den Kartoffelanbau während der Hungersnot 1769 eine Alternative zum Brot schuf – und so an der Verbreitung der Kartoffeln beteiligt war.

Gerne wird die Geschichte erzählt, dass Parmentier ein Erdäpfelfeld von Soldaten bewachen ließ, um die Knollen als besonders wertvoll erscheinen zu lassen. Legende hin oder her, Parmentier wurde in die Pariser "Académie des sciences" aufgenommen, und die Bevölkerung schuf ihm mit dem Kartoffelauflauf "Hachis Parmentier" ein kulinarisches Denkmal.

Das Gericht ist ein perfektes Familienessen, lässt sich leicht vorbereiten und vereint die drei begehrten Zutaten Faschiertes, Erdäpfel und Käse in einer Speise. Manche ersetzen das Faschierte durch klein geschnittenes gekochtes Rindfleisch, Reinhard Gorfer aus Garsten serviert in seinem Restaurant den Auflauf in einer Kupferkasserolle mit gehacktem Selchfleisch und krönt ihn mit schwarzen Trüffeln, die früher, wie die Erdäpfel, als ungenießbar galten.

Wer "Hachis Parmentier" traditionell zubereiten möchte, kocht 1 kg Kartoffeln, zerdrückt sie mit einer Gabel und gießt mit Kochwasser auf. Püree darf nicht zu flüssig sein. Dann 100 ml Milch oder Obers zugeben und verrühren. Backofen auf 180˚C vorheizen. Je eine Zwiebel, Knoblauchzehe und Karotte schälen, fein würfelig schneiden und in einer Pfanne mit Olivenöl anschwitzen. 350 g Faschiertes und einen EL Tomatenmark dazugeben. Anbraten und mit Thymian verfeinern. In eine Auflaufform geben, mit Püree bedecken, salzen, pfeffern, mit 100 g geriebenem Käse bestreuen und für ca. 30 Minuten in den Ofen geben. Am Ende 5 Minuten die Grillstufe verwenden. Formidabel. Merci, Antoine.

Autor Philipp Braun Kulinarik-Redakteur