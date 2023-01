Bitte mehr von diesen fünf Speisen

Die ersten fünf Tage im neuen Jahr verliefen kolossal. Die drei Herdplatten meiner Küche waren ständig besetzt und zeigten, was in einer Minimundus-Küche alles an Schmankerln möglich ist. Doch so gerne ich auch koche, so sehr freu ich mich auf die Wirtshausbesuche. Vor allem wenn ich folgende fünf Speisen bekomme, die mich 2022 beeindruckten. Davon hätte ich gerne mehr.

Leider hat das Wirtshaus Klinger in Gaspoltshofen zugesperrt. Der Kalbsbraten mit betörendem Safterl zählte zu meinen Favoriten. Hedi Klinger, von Gault Millau für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, brät gerne eine Niere mit. Auch wenn das Wirtshaus geschlossen bleibt, so verewigte Klinger ihre kulinarischen Schätze in ihrem Kochbuch mit mehr als 150 Rezepten, die alle an der Seele andocken.

Ein weiterer Familienbetrieb ist das Wirtshaus Keplinger in St. Johann/Wimberg. Die Ganslwochen zählen jedes Jahr zu meinen Fixpunkten. Vor allem, wenn man weiß, dass Seniorchefin Erika ab 4 Uhr in der Küche steht. Dazu gibt‘s Erdäpfelknödel und Blaukraut. Pflicht für jeden Gourmet.

Neben diesen zwei Gasthäusern beeindruckten zwei Betriebe in Niederösterreich. Das Restaurant Kolm in Arbesbach glänzt nach dem Umbau noch heller. Michael Kolm veredelt das Waldviertel zu herrlichen Gerichten. Zum Beispiel formt er Erdäpfel zu Türmchen. Erinnert an Blätterteig, sind aber Kartoffeln, mit lauwarmer Creme und Steinpilzen. Fantastisch!

Der Thai-Style-Schweinsbauch aus der Küche von Hans Jörg Hinterleithner in Weins ist ebenso genial. Gekochtes Wammerl, mit betörendem Gewürzlack und Scharfmachern eingepinselt und über Holzkohle gegrillt – eine Wucht!

Asiatische Aromen sind längst Bestandteil der heimischen Küchen. Bestes Beispiel ist das Klösterle in Lech, wo Ethel Hoon und Jakob Zeller in eine fantastische Welt der Geschmäcker entführen.

Ihre Ode an den Winter ist Miso-Gratin mit Schwarzwurzeln und Kohl, das zum Teilen auf den Tisch gestellt wird: 20 g Buchweizen im Ofen (180 Grad) für 15 Min. rösten. 250 g Obers und 40 g Shiro Miso (helles Miso, im Drogeriemarkt erhältlich) verrühren, erhitzen und um ein Drittel reduzieren. 400 g Schwarzwurzeln schälen, in Wasser geben, dann bissfest blanchieren und in Eiswasser kühlen. 200 g Schwarzkohl vom Strunk befreien, Blätter blanchieren, abtrocknen, mit geschnittenen Schwarzwurzeln in ein Reindl schichten. Darüber die Miso-Creme verteilen und im 300 Grad heißen Ofen 5 Min. gratinieren. Mit Buchweizen und Petersilie garnieren. Heiß servieren. Dazu passt Brot.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Braun Kulinarik-Redakteur