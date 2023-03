Betrug in der Gastronomie?

Lediglich dass am Kassabon drei Positionen aufgeschrieben waren, verwunderte mich. Beim nächsten Besuch im selben Laden ein ähnliches Spiel. "Ups, da war noch was vom vorigen Käufer im System", ließ man mich bei meiner Reklamation wissen, nur um am nächsten Tag gleich noch einmal zu versuchen, mich mit derselben Masche übers Ohr zu hauen.

Touristen sind leichte Opfer, dessen musste ich mich auch in einer italienischen Großstadt immer wieder überzeugen lassen, als eine Woche lang ausnahmslos jede Restaurant-Rechnung nicht stimmte – einmal waren Softdrinks drauf, die nie jemand konsumiert hatte, ein anderes Mal die Flasche Wein statt einem Glas oder eine Pizza zu viel. Oft geht es nur um ein paar Euro, ärgerlich ist es dennoch.

In Ländern, die einen Langstreckenflug Richtung Osten entfernt sind, ist Ähnliches sportlich zu nehmen, ist doch der finanzielle Verlust oft aufgrund des unterschiedlichen Preisniveaus verkraftbar. Doch wenn so etwas in Österreich passiert, nehme ich es persönlich. Dank Boniersystem und Registrierkassa braucht kein Kellner am Ende beim Ausstellen der Rechnung auf die Mithilfe der Anwesenden zu vertrauen. Es steht alles auf dem ausgedruckten Zettel, und zu meiner Überraschung teilweise ein bisschen mehr.

Eine Rechnung mit Überraschungen

Da wird unserer Damenrunde ein Glas Rotwein verrechnet, obwohl es den ganzen Abend in allen Gläsern nur durchsichtig glitzerte, wir haben uns da ganz klischeegetreu verhalten. Da wird einem eine "Zwischenrechnung" vorgelegt, die es bar zu begleichen gilt, die echte kommt danach aber nie. Doch besonders überrascht war ich vor kurzem, als ich die Rechnung eines jener Restaurants kontrollierte, die in den Restaurantführern Sterne, Gabeln und Punkte sammeln und im Gegenzug Vertrauen in das Überraschungsmenü verlangen, aber auch jede Menge Geld.

Ich war mit dem Auto da, habe nur Saft mit Soda getrunken. Als Einzige. Auf der Rechnung waren dann zwei Säfte zu viel, zwei Säfte einer Sorte, die ich nie bestellt hatte. Die anderen am Tisch hatten die Weinbegleitung gewählt, ein Sechzehntel, das der Sommelier jedem einfach hergestellt hatte, wurde mit sage und schreibe 14,50 Euro pro Glas verrechnet. Haben die das nötig? Oder sind sie logistisch überfordert? Vielleicht kaufen sie ihre Zutaten auch in einem kleinen Geschäft in Zypern.

Autorin Julia Evers