Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen OpenAI eine künstliche Intelligenz namens ChatGPT im Internet frei zugänglich gemacht, die in nie dagewesener Qualität Konversation betreibt und automatisiert Texte schreibt. In der Folge lesen Sie eine reale Unterhaltung zwischen mir und ChatGPT (in leicht gekürzter Form).