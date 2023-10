Ist Blue Sky das bessere Twitter?

Mehr Werbung, mehr anonyme Accounts, weniger Einschränkung von beleidigenden oder falschen Inhalten und weniger Reichweite für die Kanäle traditioneller Medien – und das mitten in der Propagandaschlacht, die der Krieg im Nahen Osten und in der Ukraine mit sich bringen. All das macht Twitter, beziehungsweise X, zunehmend unsympathisch und unnutzbar. Werbekunden und Nutzer kehren der Plattform den Rücken, die Einnahmen sind eingebrochen.